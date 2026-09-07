|Aufwärtsrevision
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07.09.2026 11:14:40
Eurozone-BIP für Q2 nach oben korrigiert
Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer dritten Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,6 Prozent. Bei der zweiten Schätzung am 14. August war zunächst nur ein BIP-Plus von 0,4 Prozent gemeldet worden. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einer Bestätigung dieser Rate gerechnet.
Auf Jahressicht betrug das BIP-Wachstum 1,2 Prozent, womit es gegenüber der zweiten Veröffentlichung ebenfalls zu einer Aufwärtsrevision gekommen ist. Bisher hatte die Behörde das Plus auf 1,0 Prozent beziffert.
In den 27 EU-Ländern zusammen stieg das BIP um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal und lag um 1,4 Prozent höher als im Vorjahresquartal.
DJG/apo/mgo
DOW JONES
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