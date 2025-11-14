|
Eurozone-BIP wächst im dritten Quartal um 0,2 Prozent
Von Andreas Plecko
DOW JONES--Die Wirtschaft im Euroraum ist im dritten Quartal 2025 leicht gewachsen. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent. Damit wurde die erste Schätzung vom 30. Oktober bestätigt, womit auch von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte gerechnet hatten.
Auf Jahressicht betrug das BIP-Wachstum im dritten Quartal revidiert 1,4 Prozent. Zunächst war ein Zuwachs um 1,3 Prozent berichtet worden. Im Vorfeld hatten Ökonomen eine Bestätigung des vorläufigen Werts erwartet.
Die Wirtschaftsentwicklung in den einzelnen Ländern der Eurozone fiel im dritten Quartal unterschiedlich aus. Die stärksten Wachstumsraten erzielten Portugal und Slowenien mit einem Zuwachs von jeweils 0,8 Prozent im Quartalsvergleich. Den stärksten Rückgang wies Lettland mit einem Minus von 0,2 Prozent aus. In Deutschland und Italien stagnierte das BIP, Frankreich meldete ein Plus von 0,5 Prozent.
