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13.05.2026 11:10:43
Eurozone-BIP wächst im ersten Quartal um 0,1 Prozent
Von Andreas Plecko
DOW JONES--Die Wirtschaft im Euroraum ist im ersten Quartal 2026 leicht gewachsen. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent. Damit wurde die erste Schätzung vom 30. April bestätigt, womit auch von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte gerechnet hatten.
Auf Jahressicht betrug das BIP-Wachstum im ersten Quartal 0,8 Prozent, ebenfalls eine Bestätigung der ersten Veröffentlichung. Im Vorfeld hatten Ökonomen eine Bestätigung erwartet.
Die Wirtschaftsentwicklung in den einzelnen Ländern der Eurozone fiel im ersten Quartal unterschiedlich aus. Das stärkste Wachstum erzielte Ungarn mit einem Zuwachs um 0,8 Prozent im Quartalsvergleich. Den stärksten Rückgang wies Irland mit einem Minus von 2,0 Prozent aus. In Deutschland wuchs die Wirtschaft um 0,3 Prozent. Frankreich meldete eine Stagnation, Italien ein Plus von 0,2 Prozent.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
May 13, 2026 05:11 ET (09:11 GMT)
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