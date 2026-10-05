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05.10.2026 10:22:38
Eurozone: Dienstleister-Stimmung steigt wie erwartet
LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich im September wie erwartet aufgehellt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg um 1,4 Punkte auf 53,0 Punkte, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit November 2025.
Damit wurde eine erste Schätzung bestätigt. Volkswirte hatten im Schnitt damit gerechnet. Der Stimmungsindikator liegt weiter über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten./jsl/stk
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