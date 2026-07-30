Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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30.07.2026 11:52:12
Eurozone economy grew 0.4% in second quarter despite Middle East energy shock
Economists had expected a slower pace of expansionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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