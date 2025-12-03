Eurozone: Erzeugerpreise steigen leicht

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone sind die Erzeugerpreise im Oktober leicht gestiegen. Sie legten im Monatsvergleich um 0,1 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Im Vormonat waren die Preise noch um 0,1 Prozent gefallen.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat fielen die Erzeugerpreise im Oktober um 0,5 Prozent. Dies war so erwartet worden.

Die Erzeugerpreise beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Die EZB hatte zuletzt ihre Leitzinsen stabil gehalten./jsl/jha/