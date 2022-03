Eurozone-Erzeugerpreise übertreffen Prognosen im Januar

LUXEMBURG (Dow Jones)--Die Erzeugerpreise der Industrie in der Eurozone sind im Januar viel stärker gestiegen als erwartet. Die Preise auf der Erzeugerstufe zogen im Vergleich zum Vormonat um 5,2 Prozent an, wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Anstieg um 2,3 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lagen die Erzeugerpreise um 30,6 Prozent höher. Die Prognose von Volkswirten hatte auf ein Plus von 26,9 Prozent gelautet.

Vor allem die Energiepreise standen hinter den kräftigen Steigerungen. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Erzeugerpreise im Energiesektor um 11,6 Prozent. Binnen Jahresfrist betrug der Preisanstieg 85,6 Prozent.

Für die gesamte EU nannte Eurostat im Vergleich zum Vormonat einen Anstieg der Erzeugerpreise um 4,9 Prozent, binnen Jahresfrist haben sich die Preise um 30,3 Prozent erhöht. Die Produzentenpreise geben tendenziell die Richtung für die Verbraucherpreise vor: In der Regel reichen die Betriebe höhere oder niedrigere Einkaufskosten an ihre Kunden weiter.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2022 05:00 ET (10:00 GMT)