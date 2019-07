Eurozone: Geldmenge wächst etwas stärker

FRANKFURT (dpa-AFX) - In der Eurozone hat sich das Wachstum der Geldmenge im Mai etwas beschleunigt. Die breit gefasste Geldmenge M3 stieg zum Vorjahresmonat um 4,8 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag in Frankfurt mitteilte. Das ist der stärkste Zuwachs seit November 2017. Im Vormonat hatte der Anstieg 4,7 Prozent betragen. Analysten hatten für Mai eine Rate von im Mittel 4,6 Prozent erwartet.

Das Wachstum der enger gefassten Geldmenge M1 schwächte sich dagegen ab. Es fiel von 7,4 Prozent im Vormonat auf 7,2 Prozent. M1 gilt aufgrund des hohen Anteils an kurzfristigen Bankeinlagen als Konjunkturindikator.

Die Dynamik der Kreditvergabe stagnierte. An private Haushalte wurden 3,3 Prozent mehr Kredite vergeben als im Vorjahresmonat, an Unternehmen flossen 3,9 Prozent mehr Darlehen. In den vergangenen Jahren hat sich die einst sehr schwache Kreditvergabe beschleunigt, sie bleibt im längeren Vergleich aber niedrig./bgf/elm/stk