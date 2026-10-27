|
27.10.2026 10:29:38
Eurozone: Geldmengenwachstum im September stabil
FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Wachstum der Geldmenge im Euroraum hat sich im September nicht verändert. Die breit gefasste Geldmenge M3 legte im Jahresvergleich um 3,5 Prozent zu, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Bereits im Vormonat war die Geldmenge mit diesem Tempo gewachsen. Volkswirte hatten einen Rückgang der Wachstumsrate auf 3,4 Prozent erwartet. Höher war das Wachstum der Geldmenge M3 zuletzt im Mai 2025.
Die enger gefasste Geldmenge M1 stieg im Jahresvergleich um 2,7 Prozent. Im August hatte die Rate 2,9 Prozent betragen. M1 gilt unter Ökonomen als Konjunkturindikator.
Die Kreditvergabe an private Haushalte stieg um 3,1 Prozent im Jahresvergleich und damit genauso stark wie im Monat zuvor. Unternehmen außerhalb der Finanzbranche bekamen 4,2 Prozent mehr Kredite als vor einem Jahr. Auch hier lag die Rate auf Vormonatsniveau./jsl/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.