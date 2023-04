Eurozone: Handelsbilanz wieder fast ausgeglichen

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Handelsbilanz der Eurozone ist im Februar erstmals seit über einem Jahr wieder fast ausgeglichen gewesen. Saisonbereinigt ergab sich noch ein Defizit von 0,1 Milliarden Euro, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Unbereinigt lag der Handelsbilanzsaldo mit 4,6 Milliarden Euro schon deutlich im positiven Bereich.

In den Monaten zuvor war der Saldo dagegen teilweise stark negativ gewesen. Dies war eine Folge des zeitweise erheblichen Preisanstiegs im Energiesektor infolge des Ukraine-Kriegs. Mittlerweile sind die Preise von Erdgas, Rohöl und Strom wieder etwas gesunken.

Bereinigt stiegen die Exporte im Februar um 1,2 Prozent, die Importe gingen dagegen um 3,4 Prozent zurück. Die Entwicklung in den 27 Ländern der Europäischen Union (EU) fiel ähnlich aus wie in den 20 Euroländern. Der Saldo der Handelsbilanz ergibt sich aus der Differenz zwischen Exporten und Importen. In der Regel verzeichnen die Eurozone und die EU Überschüsse im Außenhandel./bgf/jkr/mis