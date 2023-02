Eurozone: Handelsdefizit steigt wieder - Hohes Defizit im Gesamtjahr 2022

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Das Defizit in der Handelsbilanz der Eurozone hat sich Ende vergangenen Jahres wieder ausgeweitet. Nach einem Rückgang im November erhöhte sich das saisonbereinigte Defizit im Dezember um 3,7 Milliarden auf 18,1 Milliarden Euro, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten mit einem Defizit von 16,0 Milliarden Euro gerechnet. Während die Exporte um 4,6 Prozent zurückgingen, sanken die Importe um 2,9 Prozent.

Im Gesamtjahr 2022 machten sich die wirtschaftlichen Folgen des russischen Kriegs gegen die Ukraine stark bemerkbar. Die Handelsbilanz wies ein unbereinigtes Defizit von 314,7 Milliarden Euro aus, verglichen mit einem Überschuss von 116,4 Milliarden Euro im Jahr zuvor. Zwar stiegen die Ausfuhren deutlich um 18,0 Prozent, die Einfuhren erhöhten sich mit 37,5 Prozent aber mehr als doppelt so stark. Hintergrund dürfte vor allem die erhebliche Verteuerung der Energieimporte gewesen sein./bgf/la/mis