Wirtschaft im Euroraum 04.11.2026 10:06:42

Eurozone im Oktober mit schwächerem Wirtschaftswachstum: Das steckt in den S&P-Global-Zahlen

Eurozone im Oktober mit schwächerem Wirtschaftswachstum: Das steckt in den S&P-Global-Zahlen

Das Wachstum der Eurozone-Wirtschaft hat sich im Oktober verlangsamt.

Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, fiel auf 51,7 Zähler von 53,1 im Vormonat, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete.

Beim ersten Ausweis war ein Rückgang auf 51,9 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf ein Schrumpfen.

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich fiel auf 51,4 Punkte von 53,0 im Vormonat. Der erste Datenausweis hatte einen Rückgang auf 51,7 ergeben, dessen Bestätigung Ökonomen erwartet hatten.

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