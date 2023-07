Eurozone: Industrie weitet Produktion leicht aus

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieunternehmen in der Eurozone haben ihre Produktion im Mai leicht gesteigert. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich die Herstellung um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen leicht stärkeren Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet. Im April war die Produktion um 1,0 Prozent gestiegen.

Bis auf die Energieproduktion, die um 1,1 Prozent nachgab, legten alle sonstigen Bereiche im Mai zu. Am deutlichsten stieg die Herstellung von Investitionsgütern wie Maschinen, sie erhöhte sich auf Monatssicht um 1,0 Prozent. Auch Vorleistungs-, Verbrauchs- und Gebrauchsgüter wurden mehr hergestellt./bgf/jkr