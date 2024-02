Eurozone: Industrieproduktion legt unerwartet zu - Deutschland schwach

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in der Eurozone hat im Dezember unerwartet zugelegt. Sie stieg im Vergleich zum Vormonat um 2,6 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten hingegen einen Rückgang um 0,2 Prozent erwartet.

Im November war die Produktion um revidierte 0,4 Prozent gestiegen. Zuvor war ein Rückgang um 0,3 Prozent ermittelt worden.

Mit über 20,5 Prozent legten im Dezember die Produktion von Investitionsgütern besonders stark zu. Leicht stieg die Herstellung von Energie-, Verbrauchs- und Gebrauchsgütern. Die Produktion von Vorleistungsgütern gab hingegen nach.

Nach oben getrieben werden die Gesamtzahlen durch die Daten aus Irland. Hier legte die Produktion im Dezember zum Vormonat um 23,5 Prozent zu. Die Methode für die Saisonbereinigung wird derzeit überprüft. Besonders schwach war die Entwicklung in Deutschland. Hier sank die Produktion um 1,2 Prozent zum Vormonat.

Im Jahresvergleich stieg die Produktion im Dezember insgesamt um 1,2 Prozent. Hier war ein Rückgang von 4,0 Prozent erwartet worden. Es ist der erste Anstieg seit mehreren Monaten.