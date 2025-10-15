15.10.2025 11:32:38

Eurozone: Industrieproduktion sinkt moderater als erwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion der Eurozone ist im August weniger als erwartet gesunken. Im Vergleich zum Vormonat ging sie um 1,2 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 1,6 Prozent erwartet. Im Juli war die Produktion noch um revidierte 0,5 Prozent gestiegen, nachdem zunächst ein Anstieg um 0,3 Prozent ermittelt worden war.

Im Jahresvergleich stieg die Produktion in der Eurozone im August um 1,1 Prozent. Volkswirte hatten eine Stagnation erwartet.

Die Produktion sank zum Vormonat in fast allen Industriesektoren. Besonders deutlich war der Rückgang bei Investitionsgütern und langlebigen Konsumgütern.

In Deutschland sank die Industrieproduktion im August um 5,2 Prozent im Monatsvergleich. Dies war der stärkste Rückgang unter allen Mitgliedsländern der Eurozone./jsl/jkr/jha/

Der heimische und der deutsche Leitindex präsentieren sich zur Wochenmitte freundlich. Die größten Börsen in Fernost weisen am Mittwoch positive Vorzeichen aus.
