13.03.2026 11:36:38
Eurozone: Industrieproduktion sinkt unerwartet und deutlich
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im Januar unerwartet und deutlich geschrumpft. Im Vergleich zum Vormonat fiel sie um 1,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen einen Anstieg um 0,6 Prozent erwartet.
Allerdings war die Produktion im Dezember nicht so deutlich geschrumpft wie zunächst ermittelt. Sie war um revidierte 0,6 Prozent zurückgegangen - nachdem zunächst ein Rückgang um 1,4 Prozent ermittelt worden war.
Im Jahresvergleich sank die Produktion um 1,2 Prozent. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg um 1,3 Prozent erwartet.
Die wichtigen Untergruppen der Industrieproduktion verzeichneten überwiegend Rückgänge. Das deutlichste Minus im Monatsvergleich gab es bei den Investitionsgütern. Zugelegt hat lediglich die Energieerzeugung./jsl/jkr/stk
