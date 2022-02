Eurozone: Industrieproduktion steigt deutlich stärker als erwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im Dezember deutlich stärker als erwartet gestiegen. Gegenüber dem Vormonat kletterte die Gesamtproduktion um 1,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Zudem wurde der Vormonatswert leicht nach oben revidiert.

So war die Produktion im November um 2,4 Prozent gestiegen, nachdem zunächst ein Anstieg von 2,3 Prozent ermittelt worden war.

Gestiegen ist im Dezember im Monatsvergleich vor allem die Herstellung von Investitionsgütern wie Maschinen. Auch die Produktion von Vorleistungs- und Verbrauchsgütern legte zu.

Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg die Gesamtproduktion um 1,6 Prozent. Hier war ein Rückgang um 0,5 Prozent erwartet worden.

Im Gesamtjahr 2021 legte die Industrieproduktion der Eurozone um 7,8 Prozent zu, nachdem sie im Corona-Krisenjahr 2020 eingebrochen war./jsl/jkr/mis