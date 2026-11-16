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16.11.2026 11:16:38
Eurozone: Industrieproduktion steigt etwas weniger als erwartet
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im September etwas weniger als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legte die Produktion um 0,2 Prozent zu. Volkswirte hatten im Schnitt mit 0,3 Prozent gerechnet. Im August war die Produktion um 0,5 Prozent gefallen.
Im Jahresvergleich ist die Produktion stärker als erwartet gesunken. Sie fiel um 1,5 Prozent. Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang um 0,2 Prozent erwartet./jsl/jkr/jha/
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