Eurozone: Industriestimmung erholt sich etwas nach Neunmonatstief

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich zu Beginn des Jahres verbessert. Nachdem der Indikator für die Stimmung der Einkaufsmanager im Dezember auf den tiefsten Stand seit neun Monaten gefallen war, stieg er im Januar um 0,7 Punkte auf 49,5 Punkte, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte.

Zudem wurde die erste Schätzung für die Stimmung in den Industriebetrieben etwas nach oben revidiert, nachdem zunächst ein Wert von 49,4 Punkte gemeldet worden war. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung der ersten Schätzung erwartet. Der Stimmungsindikator bleibt aber weiter unter der Schwelle von 50 Punkten, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivität hindeutet./jkr/jha/