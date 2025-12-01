|
01.12.2025 10:16:38
Eurozone: Industriestimmung trübt sich stärker ein als erwartet
LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im November stärker eingetrübt als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 49,6 Punkte, wie S&P am Montag in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit Juni.
Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 49,7 Punkten gerechnet. Der Stimmungsindikator liegt damit weiter unter der Schwelle von 50 Punkten, ab der er eine abnehmende wirtschaftliche Aktivität signalisiert./jsl/stk
