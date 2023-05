Eurozone-Inflation steigt im April auf 7,0 Prozent - Kernrate sinkt

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Preisauftrieb in der Eurozone hat im April in der Gesamtrate leicht zugenommen, doch in der Kernrate kam es zu einem leichten Rückgang. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Meldung mitteilte, stieg die jährliche Inflationsrate in der Gesamtrate von 6,9 auf 7,0 Prozent, Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Rate von 7,0 Prozent vorhergesagt.

Die Europäische Zentralbank (EZB) peilt mittelfristig eine Inflationsrate von knapp 2 Prozent an. Die Notenbank stemmt sich seit einiger Zeit mit höheren Leitzinsen gegen die hohe Teuerung, bisher aber ohne durchschlagenden Erfolg. Am Donnerstag entscheidet die EZB über die Geldpolitik und den Leitzins.

Im März hatte die EZB eine neue "Reaktionsfunktion" beschlossen, der zufolge sie die nächsten Zinsentscheidungen nicht nur vom Inflationsausblick, sondern auch von der "unterliegenden Inflation" und der Übertragung ihrer Geldpolitik auf die nachgelagerten Stufen abhängig machen wird.

Die sogenannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise ausspart, sank im April leicht. Diese ohne die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak berechnete Kernrate reduzierte sich von 5,7 auf 5,6 Prozent. Ökonomen hatten mit einer stabilen Rate von 5,7 Prozent gerechnet. Die Kernrate gilt unter Ökonomen als Richtgröße für den Inflationstrend.

Binnen Monatsfrist stiegen die Verbraucherpreise im April in der Gesamtrate um 0,7 Prozent, in der Kernrate um 1,0 Prozent. Volkswirte hatten Raten von 0,7 Prozent beziehungsweise 1,1 Prozent prognostiziert.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2023 05:00 ET (09:00 GMT)