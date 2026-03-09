|
09.03.2026 10:57:38
Eurozone: Iran-Krieg belastet Sentix-Konjunkturindex
LIMBURG (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg hat die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten merklich belastet. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator sank im März um 7,3 Punkte auf minus 3,1 Punkte, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang auf minus 3,0 Punkte erwartet. Zuvor hatte sich der Indikator noch drei Monate in Folge verbessert.
Deutlich verschlechtert haben sich die Erwartungen der Finanzmarktexperten. Die Bewertung der aktuellen Lage gab auf einem bereits niedrigen Niveau etwas nach.
"Dies stellt den jüngsten Aufschwung in der EU erheblich infrage", kommentierte Sentix und verweist auf den Ausbruch des Iran-Kriegs. "Alle Weltregionen spüren eine Belastung, sowohl in der Lagebewertung, aber noch mehr in der Konjunkturaussichten." Nachdem sich die Konjunkturstimmung in Deutschland in den vergangenen Monaten verbessert hatte, erfährt die Entwicklung im März einen spürbaren Dämpfer. In Deutschland verbesserte zwar die Bewertung der aktuellen Lage auf einem niedrigen Niveau ein wenig. Deutlich gesunken sind die Erwartungen./jsl/jkr/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.