Eurozone: Leistungsbilanz wieder mit höherem Überschuss

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Leistungsbilanz der Eurozone hat im November wieder einen höheren Überschuss ausgewiesen. Der Überschuss sei von rund 19 Milliarden Euro im Vormonat auf rund 24 Milliarden Euro gestiegen, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Frankfurt mit. Ausschlaggebend für die Entwicklung war vor allem ein höherer Überschuss in der Dienstleistungsbilanz. Die Salden der Handelsbilanz und der Einkommensbilanzen änderten sich dagegen nur wenig.

Die Leistungsbilanz stellt den volkswirtschaftlichen Austausch der Eurozone mit dem Ausland dar. Abgebildet sind der Waren- und Dienstleistungsverkehr sowie Einkommensübertragungen. Üblicherweise weist die Eurozone einen hohen Überschuss in ihrer Leistungsbilanz aus. Infolge der Corona-Pandemie sind stärkere Schwankungen aufgetreten, insbesondere in der Handelsbilanz./bgf/la/jha/