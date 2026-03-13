|
Eurozone-Produktion fällt im Januar wider Erwarten
Von Andreas Plecko
DOW JONES--Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im Januar überraschend gedrosselt. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, fiel die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 1,5 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion um 1,2 Prozent niedriger. Volkswirte hatten mit einem Zuwachs um 1,4 Prozent gerechnet.
Die Produktion von Investitionsgütern verringerte sich um 2,3 Prozent gegenüber dem Vormonat, im Jahresvergleich ergab sich ein Plus von 1,1 Prozent. Die Herstellung von Vorleistungsgütern sank um 1,9 Prozent gegenüber dem Vormonat, binnen Jahresfrist ergab sich ein Minus von 2,1 Prozent.
Wie Eurostat weiter mitteilte, fiel die Industrieproduktion in der EU-27 im Januar um 1,6 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.
