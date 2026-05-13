13.05.2026 11:12:40

Eurozone-Produktion steigt im März zum Vormonat

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im März gegenüber dem Vormonat gesteigert. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, stieg die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,2 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet.

Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion um 2,1 Prozent niedriger. Volkswirte hatten mit einem Minus von 2,7 Prozent gerechnet.

Die Produktion von Investitionsgütern erhöhte sich in der Eurozone um 1,1 Prozent gegenüber dem Vormonat, im Jahresvergleich ergab sich ein Plus von 2,9 Prozent. Die Herstellung von Vorleistungsgütern stieg um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat, binnen Jahresfrist ergab sich ein Minus von 1,2 Prozent.

Wie Eurostat weiter mitteilte, stieg die Industrieproduktion in der EU-27 im März um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat und fiel um 1,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 05:12 ET (09:12 GMT)

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