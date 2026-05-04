04.05.2026 10:34:38

Eurozone: Sentix-Konjunkturindex erholt sich unerwartet etwas

LIMBURG (dpa-AFX) - Finanzmarktexperten bewerten die konjunkturelle Entwicklung im Euroraum überraschend etwas weniger negativ. Der von Sentix erhobene Konjunkturindikator legte im Mai um 2,8 Punkte auf minus 16,4 Punkte zu, wie das Analyse-Institut am Montag in Limburg mitteilte. Volkswirte hatten nach dem Einbruch im April im Schnitt einen weiteren Rückgang auf minus 22,0 Punkte erwartet.

Im Mai nun verbesserten sich die Erwartungen der Finanzmarktexperten aber deutlich und deren Lagebeurteilung leicht. Beide Werte bewegen sich allerdings immer noch im negativen Bereich. "Anleger sehen zumindest keine weitere Verschärfung aus dem schwelenden Iran-Krieg", hieß es von Sentix. Gleichwohl blieben die Inflationssorgen hoch.

Die Stabilisierung im Euroraum gilt derweil dem Analyse-Institut zufolge nicht für Deutschland, welches sich in einer negativen ökonomischen Sonderentwicklung befinde. Der hiesige Gesamtindex fiel den Angaben zufolge gegen den Trend um 3,2 Punkte auf den tiefsten Wert seit Januar letzten Jahres./la/jsl/mis

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