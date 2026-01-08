|
08.01.2026 11:21:38
Eurozone: Stärkster Rückgang der Erzeugerpreise seit über einem Jahr
LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone sind die Erzeugerpreise im November erneut gefallen. Sie gingen im Jahresvergleich um 1,7 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Es ist der vierte Preisdämpfer in Folge und der stärkste Rückgang seit Oktober 2024. Im Vormonat waren die Preise um 0,5 Prozent im Jahresvergleich gefallen. Volkswirte hatten diesen Preisrückgang erwartet.
Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Erzeugerpreise im November um 0,5 Prozent, wie aus der Meldung weiter hervorgeht. Hier war im Schnitt ein etwas schwächerer Anstieg um 0,4 Prozent erwartet worden.
Die Erzeugerpreise beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Die EZB hatte ihre Leitzinsen zuletzt stabil gehalten./jkr/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnet Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.