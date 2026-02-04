Eurozone: Stärkster Rückgang der Erzeugerpreise seit über einem Jahr

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone sind die Erzeugerpreise im Dezember erneut gefallen. Sie gingen im Jahresvergleich um 2,1 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Es ist der fünfte Preisdämpfer in Folge und der stärkste Rückgang seit Oktober 2024. Im Vormonat waren die Preise um revidiert 1,4 Prozent im Jahresvergleich gefallen.

Im Vergleich zum Vormonat fielen die Erzeugerpreise im Dezember um 0,3 Prozent, wie aus der Meldung weiter hervorgeht. Auch dies wurde so erwartet.

Die Erzeugerpreise beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Die EZB hatte ihre Leitzinsen zuletzt stabil gehalten. Auch an diesem Donnerstag wird keine Änderung erwartet./jkr/jsl/jha/