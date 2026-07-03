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03.07.2026 10:30:38
Eurozone: Stimmung der Dienstleister verbessert sich stärker als erwartet
LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich im Juni stärker als erwartet verbessert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 1,7 Punkte auf 49,4 Punkte, wie S&P am Freitag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war nur ein Anstieg auf 48,9 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.
Der Stimmungsindikator liegt trotz des Anstiegs weiter unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies deutet auf eine Schrumpfung der wirtschaftlichen Aktivität hin. Belastet durch die Auswirkungen des Iran-Kriegs war der Indikator im März und April noch gefallen und hat sich dann im Mai stabilisiert.
Der Indikator für die Gesamtwirtschaft legte ebenfalls stärker als erwartet zu. Der Wert stieg im Juni um 1,5 Punkte auf 50,0 Punkte. In einer ersten Schätzung war ein Anstieg auf 49,5 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten auch hier eine Bestätigung der Erstschätzung erwartet./jsl/jha/
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