05.02.2026 11:40:38

Eurozone: Umsätze im Einzelhandel sinken stärker als erwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Umsätze im Einzelhandel der Eurozone sind im Dezember etwas stärker als erwartet gefallen. Im Vergleich zum Vormonat sanken sie um 0,5 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 0,2 Prozent erwartet.

Im November waren die Umsätze um revidierte 0,1 Prozent gestiegen. Hier war zunächst ein Anstieg um 0,2 Prozent ermittelt worden.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Einzelhandelsumsätze im Dezember um 1,3 Prozent. Hier war ein Plus von 1,7 Prozent erwartet worden./jsl/jkr/mis

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
