Eurozone: Umsätze im Einzelhandel sinken unerwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone sind die Einzelhandelsumsätze im Juli unerwartet gefallen. Die Erlöse sanken im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet.

Im Juni waren die Umsätze noch um revidierte 0,2 Prozent gestiegen. Zunächst war ein Rückgang um 0,3 Prozent ermittelt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone im Juli um 0,6 Prozent. Hier war ein Zuwachs um 1,1 Prozent erwartet worden./jsl/jkr/jha/