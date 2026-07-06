06.07.2026 11:21:38

Eurozone: Umsätze im Einzelhandel steigen etwas weniger als erwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone sind die Einzelhandelsumsätze im Mai weniger stark gestiegen als erwartet. Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet.

Im April waren die Umsätze noch um revidierte 0,3 Prozent gefallen. Zunächst war ein Rückgang um 0,4 Prozent ermittelt worden.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Einzelhandelsumsätze im Mai um 1,6 Prozent. Dies war so erwartet worden./jsl/jha/

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