09.01.2026 11:13:38
Eurozone: Umsätze im Einzelhandel steigen leicht
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Umsätze im Einzelhandel der Eurozone haben im November etwas zugelegt. Im Vergleich zum Vormonat kletterten sie um 0,2 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen geringfügigen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet.
Die Umsatzdaten für Oktober wurden nach oben revidiert. Die Erlöse sind demnach im Monatsvergleich um 0,3 Prozent gestiegen, nachdem Eurostat zuvor nur eine Stagnation gemeldet hatte.
Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Einzelhandelsumsätze im November um 2,3 Prozent. Hier war ein Plus von 1,6 Prozent erwartet worden./jkr/jha/
