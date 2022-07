Eurozone: Unternehmensstimmung trübt sich deutlich ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Juni deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 2,8 Punkte auf 52,0 Zähler, wie die Marktforscher am Dienstag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilten. Das ist der tiefste Stand seit 16 Monaten. In einer ersten Schätzung waren noch 51,9 Punkte ermittelt worden.

Der ebenfalls veröffentlichte Indikator für den Dienstleistungssektor gab um 3,1 Punkte auf 53,0 Punkte nach. Auch dieser Wert wurde im Vergleich zur Erstschätzung leicht nach oben revidiert.

"Die drastische Abkühlung der Eurozone -Wirtschaft erhöht das Risiko, dass die Region im dritten Quartal 2022 in einen Abschwung rutscht", kommentierte Chris Williamson, Chefökonom von S&P Global. Der Inflationsdruck lasse zwar nach, bleibe aber dennoch hoch.