Eurozone: Unternehmensstimmung verbessert sich stärker als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im Februar überraschend deutlich aufgehellt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 0,6 Punkte auf 51,9 Punkten, wie S&P am Freitag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg auf 51,5 Punkte erwartet.

Der Stimmungsindikator bleibt damit weiter über der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität hindeutet. Der Gesamtindikator lag bereits im gesamten Jahr 2025 über der Wachstumsschwelle.

Auch in den einzelnen Bereichen der Wirtschaft hellte sich die Stimmung auf. Dabei übersprang der Indikator für die Industriebetriebe überraschend die Expansionsschwelle, während der für den Dienstleistungsbereich nicht ganz so stark stieg wie erwartet. Er liegt aber auch über der Expansionsschwelle./la/jsl/mis

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
