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23.09.2026 10:21:38
Eurozone: Unternehmensstimmung verbessert sich trotz hoher Energiekosten
LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im September trotz erhöhter Energiekosten verbessert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für die Eurozone stieg um 1,1 Punkte auf 53,1 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit etwa dreieinhalb Jahren.
Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem leichten Rückgang auf 51,7 Punkte gerechnet. Der Stimmungsindikator steigt damit weiter über die Expansionsschwelle von 50 Punkten, was ein Wachstum der wirtschaftlichen Aktivität signalisiert.
Gestützt wurde der Indikator durch eine überraschend gute Stimmung der Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen. Der entsprechende Unterindikator stieg kräftig auf 53,0 Punkte, von zuvor 51,6 Punkten. Analysten hatten hingegen einen leichten Stimmungsdämpfer erwartet. In den Industriebetrieben hat sich die Stimmung stabil gehalten, was am Markt in etwa erwartet worden war./jkr/stk
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