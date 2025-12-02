Verbraucherpreise 02.12.2025 11:30:00

Eurozone: Verbraucherpreise steigen im November auf 2,2 Prozent

In der Eurozone hat sich der Preisauftrieb unerwartet verstärkt.

Im November sind die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,2 Prozent gestiegen, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg laut einer ersten Schätzung mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 2,1 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer unveränderten Rate gerechnet. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt auf mittlere Sicht eine Inflation von zwei Prozent an.

Die Kernrate der Inflation, bei der besonders schwankungsanfällige Komponenten herausgerechnet werden, verharrte bei 2,4 Prozent. Dies war so von Volkswirten erwartet worden.

Die EZB hatte zuletzt die Leitzinsen nicht angetastet. Auch bei der nächsten Zinssitzung im Dezember wird an den Finanzmärkten keine Änderung der Leitzinsen erwartet.

LUXEMBURG (dpa-AFX)

Japan-Notenbank verändert Leitzins nicht - kein Hinweis auf Erhöhung

Bildquelle: wikifolio
