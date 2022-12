Eurozone: Verbraucherstimmung verbessert sich überraschend deutlich

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich im Dezember von niedrigem Niveau erneut aufgehellt. Der Indikator stieg gegenüber dem Vormonat um 1,7 Punkte auf minus 22,2 Zähler, wie die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit minus 22,0 Punkten gerechnet.

Der Indikator liegt aber weiterhin deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt. Es ist der dritte Anstieg in Folge und der höchste Wert seit Mai. Im September war noch mit minus 28,7 Punkten der tiefste jemals verzeichnete Stand erreicht worden. Auch in der Europäischen Union insgesamt erholte sich die Verbraucherstimmung./jsl/he