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23.07.2026 16:25:39
Eurozone: Verbrauchervertrauen verbessert sich stärker als erwartet
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone hat sich im Juli stärker als erwartet verbessert. Der Indikator für das Konsumklima stieg um 1,7 Punkte auf minus 15,9 Punkte, wie die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg auf minus 17,0 Punkte erwartet.
Die Folgen des Iran-Kriegs hatten den Indikator im März und April belastet. Seitdem erholte er sich. Trotz einer Verbesserung in drei aufeinanderfolgenden Monaten hat das Verbrauchervertrauen die seit Februar erlittenen Einbußen noch nicht wieder wettgemacht. Der Indikator liegt weiter unter seinem langfristigen Durchschnitt./jsl/he
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