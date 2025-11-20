|
Eurozone: Verbrauchervertrauen verharrt auf niedrigem Niveau
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone ist weiterhin getrübt. Der Indikator für das Konsumklima verharrte bei minus 14,2 Punkte, wie die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer Aufhellung auf minus 14,0 Punkte gerechnet. Der Indikator blieb damit unter seinem langfristigen Durchschnitt./la/he
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
