Eurozone wächst im Sommer etwas stärker als erwartet
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Wirtschaft der Eurozone ist im Sommer etwas stärker als erwartet gewachsen. In den 20 Ländern des Währungsraums habe die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zugelegt, wie die Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet. Im zweiten Quartal war die Wirtschaft um 0,1 Prozent gewachsen.
Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal wuchs die Wirtschaft der Eurozone in den Monaten Juli bis September um 1,3 Prozent. Im zweiten Quartal hatte das Plus hier bei 1,5 Prozent gelegen.
Das stärkste Wirtschaftswachstum im Quartalsvergleich erreichten Portugal mit 0,8 Prozent und Spanien mit 0,6 Prozent. Unter den großen Volkswirtschaften hat Frankreich mit einem Wachstum von 0,5 Prozent die Experten positiv überrascht. Die deutsche und die italienische Wirtschaft stagnierten hingegen./jsl/jkr/jha/
