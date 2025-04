Eurozone wächst zum Jahrebeginn stärker als erwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Wirtschaft zum Jahresbeginn stärker als erwartet gewachsen. In den 20 Ländern des Währungsraums habe die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zugelegt, wie die Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch nach einer ersten Schätzung mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt ein Wachstum von 0,2 Prozent erwartet. So stark war die Wirtschaft der Eurozone bereits im vierten Quartal gewachsen.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal wuchs die Wirtschaft der Eurozone um 1,2 Prozent. Hier war ein Anstieg um 1,1 Prozent erwartet worden. Im vierten Quartal hatte das Wachstum ebenfalls bei 1,2 Prozent gelegen./jsl/la/jha/