Eurozone: Wachstum der Geldmenge beschleunigt sich stärker als erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Wachstum der Geldmenge im Euroraum hat sich im Januar stärker als erwartet beschleunigt. Die breit gefasste Geldmenge M3 stieg im Jahresvergleich um 3,3 Prozent, wie die Europäische Zentralbank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Im Dezember war sie noch um 2,8 Prozent gewachsen. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Rate von 2,9 Prozent gerechnet.

Die enger gefasste Geldmenge M1 stieg um 5,3 Prozent im Jahresvergleich. Im Vormonat hatte sie noch um 4,7 Prozent zugelegt. M1 gilt unter Ökonomen als Konjunkturindikator.

Das Wachstum der Kreditvergabe blieb stabil. Die privaten Haushalte erhielten wie schon im Vormonat 3,0 Prozent mehr Kredite. Gleiches gilt für Kredite an Unternehmen außerhalb der Finanzbranche, die ebenfalls erneut um 3,0 Prozent im Jahresvergleich zulegten./jsl/la/stk