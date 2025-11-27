27.11.2025 10:17:38

Eurozone: Wachstum der Geldmenge bleibt stabil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Wachstum der Geldmenge im Euroraum hat sich im Oktober stabilisiert. Die breit gefasste Geldmenge M3 stieg im Jahresvergleich um 2,8 Prozent, wie die Europäische Zentralbank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Bereits im September war sie um 2,8 Prozent gewachsen. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet.

Die enger gefasste Geldmenge M1 stieg um 5,2 Prozent im Jahresvergleich. Im Vormonat war sie um 5,0 Prozent gestiegen. M1 gilt unter Ökonomen als Konjunkturindikator.

Das Wachstum der Kreditvergabe beschleunigte sich bei den privaten Haushalten. Die privaten Haushalte erhielten 2,8 Prozent mehr Kredite. Im Vormonat hatte der Zuwachs bei 2,6 Prozent gelegen. Die Kredite an Unternehmen außerhalb der Finanzbranche lagen unverändert bei 2,9 Prozent./jsl/jha/

Börse aktuell - Live Ticker

Wegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.
