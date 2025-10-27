27.10.2025 10:35:38

Eurozone: Wachstum der Geldmenge schwächt sich etwas ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Wachstum der Geldmenge im Euroraum hat sich im September etwas abgeschwächt. Die breit gefasste Geldmenge M3 stieg im Jahresvergleich um 2,8 Prozent, wie die Europäische Zentralbank am Montag in Frankfurt mitteilte. Im August war sie noch um 2,9 Prozent gewachsen. Volkswirte hatten im Schnitt einen stärkeren Rückgang der Rate auf 2,7 Prozent erwartet.

Die enger gefasste Geldmenge M1 stieg um 5,1 Prozent im Jahresvergleich. Im Vormonat war sie um 5,0 Prozent gestiegen. M1 gilt unter Ökonomen als Konjunkturindikator.

Das Wachstum der Kreditvergabe beschleunigte sich. Die privaten Haushalte erhielten 2,6 Prozent mehr Kredite. Im Vormonat hatte der Zuwachs bei 2,5 Prozent gelegen. Die Kredite an Unternehmen außerhalb der Finanzbranche stiegen um 2,9 Prozent im Jahresvergleich - nach plus 3,0 Prozent im Vormonat. /jsl/jkr/nas

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung im Handelsstreit: ATX leichter -- DAX stabil -- Märkte in Fernost ziehen letztlich kräftig an - Nikkei erstmals über 50.000-Punkte-Marke
Der heimische Aktienmarkt steckt am Montag moderate Verluste ein, während das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck kommt. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenauftakt klar nach oben.
