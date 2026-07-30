Eurozone-Wirtschaft wächst im zweiten Quartal stärker als erwartet

Von Don Nico Forbes und Ed Frankl

DOW JONES--Die Wirtschaft der Eurozone hat im zweiten Quartal 2026 stärker als erwartet zugelegt und trotz der Unsicherheit über den Verlauf und die Folgen des Konflikts im Nahen Osten wieder an Dynamik gewonnen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in dem 21 Länder umfassenden Währungsraum stieg in den drei Monaten bis Juni um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal, teilte die europäische Statistikbehörde mit. Ökonomen hatten nur ein Plus von 0,2 Prozent erwartet. Im ersten Quartal hatte das BIP stagniert.

Trotz andauernder Lieferkettenunterbrechungen und höherer Energiepreise infolge des amerikanischen und israelischen Krieges gegen den Iran haben sich die Volkswirtschaften in der gesamten Eurozone als widerstandsfähiger erwiesen, als viele Ökonomen nach dem Ausbruch des Konflikts Anfang des Jahres befürchtet hatten.

Die Energiekrise ist der neueste Rückschlag für die Wirtschaft der Eurozone, die in den letzten Jahren nur schwer in Schwung kam. Wiederholte wirtschaftliche Schocks, von Russlands Invasion in der Ukraine bis hin zu Donald Trumps Zollkrieg, haben die wirtschaftliche Stimmung und Aktivität auf historische Tiefstände gedrückt.

Im Juni wurde die Binnennachfrage durch die nachlassende Inflation gestützt, da ein erster Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran die Energiepreise sinken ließ. Unterdessen erwies sich die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe gegenüber den Schwankungen im Laufe des Quartals als robust.

Das Wachstum wurde zudem durch eine Erholung im bekanntermaßen volatilen Irland angekurbelt, wo die Wirtschaft im Quartal um 3,9 Prozent zulegte - nach einem Rückgang um 7,0 Prozent in den ersten drei Monaten des Jahres.

Mitte letzter Woche erklärte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde , dass digitale Dienstleistungen im Quartal besonders stark gewesen seien, "was zum Teil auf den steigenden Beitrag von Aktivitäten im Bereich der künstlichen Intelligenz zurückzuführen ist".

Die deutsche Wirtschaft wuchs in den drei Monaten bis Juni um 0,2 Prozent, verglichen mit einem Wachstum von 0,3 Prozent im ersten Quartal. Das französische BIP stieg um 0,2 Prozent und erholte sich damit von einem Rückgang um 0,1 Prozent im ersten Quartal, während die Wirtschaft Spaniens um 0,7 Prozent wuchs, nach 0,6 Prozent im ersten Quartal.

In Deutschland profitieren einige Industriebranchen nach Ansicht von ING-Ökonom Carsten Brzeski weiterhin davon, dass asiatische Konkurrenten von den Störungen im Nahen Osten härter getroffen wurden.

Spaniens Wirtschaft schneidet weiterhin besser ab als die der übrigen Eurozone, gestützt durch einen boomenden Tourismussektor, starke Investitionen und ein robustes Beschäftigungswachstum, das zum Teil durch eine höhere Zuwanderung angetrieben wird.

Dennoch steht das Wachstum in der Eurozone weiterhin auf wackeligem Fundament. Während sich die Spannungen im Nahen Osten im Juni beruhigten, drohen ein Scheitern der Verhandlungen und eine Eskalation der Angriffe in diesem Monat die Wirtschaft im weiteren Verlauf erneut zu belasten.

Zudem droht der Wirtschaft eine erhebliche Belastung durch Waldbrände, da sich eine rekordverdächtige Hitzewelle weiter über Europa ausbreitet. Der französische Finanzminister Roland Lescure bezeichnete die Brände diese Woche als "wirtschaftlichen Keulenschlag".

"Die Waldbrände, die Teile Südeuropas betreffen, sind eine eindringliche Erinnerung daran, dass der Klimawandel sowohl das wirtschaftliche als auch das ökologische Risiko verändert. Die Auswirkungen machen sich zunehmend durch Störungen der Produktion, der Tourismusströme, des Transports und durch Engpässe in den Lieferketten bemerkbar", sagte Daniel Parker, Senior Economist bei Oxford Economics.

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July 30, 2026 05:26 ET (09:26 GMT)