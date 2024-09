Eurozone: Wirtschaft wächst schwächer als erwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone hat sich im Frühjahr unerwartet abgeschwächt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im zweiten Quartal lediglich um 0,2 Prozent zum Vorquartal gestiegen, teilte die Statistikbehörde Eurostat am Freitag nach einer dritten Schätzung mit. In einer vorherigen Schätzung war noch ein Wachstum von 0,3 Prozent ermittelt worden, und Volkswirte hatten eine Bestätigung erwartet. Im ersten Quartal war die Wirtschaft in den 20 Ländern des gemeinsamen Währungsraums um 0,3 Prozent gewachsen.

Im Jahresvergleich stieg die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 0,6 Prozent. Hier wurde die Zweitschätzung bestätigt.

In den vier größten Volkswirtschaften der Eurozone zeigten sich deutliche Unterschiede bei der Wirtschaftsentwicklung. Besonders stark ist die Wirtschaft in Spanien gewachsen. Hier legte das BIP um 0,8 Prozent zu. In Frankreich und Italien wuchst die Wirtschaft um jeweils um 0,2 Prozent. Geschrumpft ist hingegen die deutsche Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt der größten Volkswirtschaft der Eurozone sank um 0,1 Prozent./jsl/jkr/mis