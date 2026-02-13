Bruttoinlandsprodukt 13.02.2026 11:49:00

Eurozone: Wirtschaft zieht 2025 moderat an, Wachstum bleibt stabil

Eurozone: Wirtschaft zieht 2025 moderat an, Wachstum bleibt stabil

Die Wirtschaft der Eurozone ist im Herbst wie erwartet gewachsen.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe im vierten Quartal um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zugelegt, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt. Im dritten Quartal war die Wirtschaft ebenfalls um 0,3 Prozent gewachsen.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal stieg das BIP der Eurozone in den Monaten Oktober bis Dezember um 1,3 Prozent. Auch hier wurde die erste Schätzung bestätigt.

Unter den größten Volkswirtschaften der Eurozone verzeichnete Spanien das stärkste Wachstum mit 0,8 Prozent im Quartalsvergleich. In Deutschland und Italien wuchs die Wirtschaft um jeweils 0,3 Prozent. In Frankreich lag das Wirtschaftswachstum bei 0,2 Prozent.

Im Gesamtjahr 2025 ist die Wirtschaft der Eurozone um 1,5 Prozent gewachsen.

LUXEMBURG (dpa-AFX)

