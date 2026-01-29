29.01.2026 11:43:38

Eurozone: Wirtschaftsstimmung steigt auf höchsten Stand seit drei Jahren

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Januar aufgehellt und den besten Wert seit drei Jahren erreicht. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg im Vergleich zum Vormonat um 2,2 Punkte auf 99,4 Punkte, wie die Europäische Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit Januar 2023. Volkswirte hatten mit 97,1 Punkten gerechnet.

Der ESI liegt aber weiter knapp unter dem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten. Die Erholung folgte auf breiter Basis. In der Industrie, im Dienstleistungssektor, bei den Verbrauchern und im Einzelhandel verbesserte sich der Indikator. Lediglich in der Bauwirtschaft blieb der Indikator stabil./jsl/jkr/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:27 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen