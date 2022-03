Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich deutlich ein

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich angesichts des Ukraine-Kriegs deutlich verschlechtert. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel von Februar auf März um 5,4 Punkte auf 108,5 Zähler, wie die Europäische Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 108 Punkte gerechnet.

Verbessert hat sich lediglich die Stimmung im Dienstleistungssektor. Es dürfte die Lockerung von Corona-Maßnahmen eine Rolle gespielt haben. Dagegen trübte sich die Stimmung in der Industrie, unter Verbrauchern und im Einzelhandel teils deutlich ein. Der Indikator für den Bausektor gab leicht nach./bgf/la/mis